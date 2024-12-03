В ближайшее время на территорию России рухнет астероид

|
Евгения Романова
Евгения Романова 134 0

Астероид рухнет на территорию России 3 декабря 2024 года

Астероид рухнет на Россию: где произойдет огромная вспышка

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Небесное тело войдет в воздушное пространство планеты в 19:17 по московскому времени.

К Земле приближается астероид, который упадет на территории России вечером 3 декабря. Об этом пишет KP.RU.

Небесное тело войдет в воздушное пространство планеты в 19:17 по московскому времени. Его размер — около метра. Он создаст грандиозную вспышку в небе. Огненный шар пролетит с востока на запад.

Астероид пронесется над поселком Олекминск и упадет между ним и Ленском в Якутии в 1:17 по местному времени.

Изначально сообщалось, что он полностью сгорит в воздухе, но сейчас предполагается, что отдельные фрагменты все же могут достичь Земли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что до Земли дошел звуковой удар от столкновения галактик. Это столкновение произошло в группе из пяти галактик, известной как Квинтет Стефана, находящейся в созвездии Пегаса на расстоянии 290 миллионов световых лет от нашей планеты. Благодаря продолжительному воздействию звуковой волны ученые смогли проанализировать состав и поведение частиц в этом районе. На основе данных, которые получили ученые можно предположить, как зарождаются скопления небесных тел.

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
107.18
-0.56 112.80
-1.51
Финальная проверка от звезд: гороскоп на декабрь 2024 для всех знаков зод...

Последние новости

18:34
Протестующие собираются у здания Национальной ассамблеи Сеула
18:31
Двое детей умерли на фоне вспышки ветрянки в интернате в Волгоградской области
18:21
Пять человек пострадали в ДТП в центре Москвы
18:07
Мира больше нет: в Японии умер подаренный Путиным кот
17:49
Carlsberg продал активы «Балтики» за 34 млрд рублей
17:31
Бешеная собака покусала студентов СОГМА во время лекции во Владикавказе

Сейчас читают

Цены на селедку в магазинах неприлично взлетели перед новым годом - народная рыба стала дороже свинины
Путин призвал обеспечить российскую науку отечественным оборудованием
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год