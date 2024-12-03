В ближайшее время на территорию России рухнет астероид

Небесное тело войдет в воздушное пространство планеты в 19:17 по московскому времени.

К Земле приближается астероид, который упадет на территории России вечером 3 декабря. Об этом пишет KP.RU.

Небесное тело войдет в воздушное пространство планеты в 19:17 по московскому времени. Его размер — около метра. Он создаст грандиозную вспышку в небе. Огненный шар пролетит с востока на запад.

Астероид пронесется над поселком Олекминск и упадет между ним и Ленском в Якутии в 1:17 по местному времени.

Изначально сообщалось, что он полностью сгорит в воздухе, но сейчас предполагается, что отдельные фрагменты все же могут достичь Земли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что до Земли дошел звуковой удар от столкновения галактик. Это столкновение произошло в группе из пяти галактик, известной как Квинтет Стефана, находящейся в созвездии Пегаса на расстоянии 290 миллионов световых лет от нашей планеты. Благодаря продолжительному воздействию звуковой волны ученые смогли проанализировать состав и поведение частиц в этом районе. На основе данных, которые получили ученые можно предположить, как зарождаются скопления небесных тел.