До Земли дошел звуковой удар от столкновения галактик

На основе данных, которые получили ученые можно предположить, как зарождаются скопления небесных тел.
Фото: Reuters/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/M.
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До Земли дошла мощная звуковая ударная волна, вызванная столкновением галактики с ее соседями. Журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society опубликовал исследование по данному вопросу.
«Хотя NGC 7318b, новый участник событий, не был выявлен в собранных радиочастотных данных, нам удалось идентифицировать три другие относительно компактные структуры в его окружении», — отмечается в полученных выводах.
Это столкновение произошло в группе из пяти галактик, известной как Квинтет Стефана, находящейся в созвездии Пегаса на расстоянии 290 миллионов световых лет от нашей планеты. Благодаря продолжительному воздействию звуковой волны ученые смогли проанализировать состав и поведение частиц в этом районе.
«Эти данные убедительно демонстрируют, что галактическое столкновение запускает турбулентный каскад энергии, который воздействует на все газовые фазы как на больших, так и на малых масштабах», — уточняется в исследовании.
Для них это редкая возможность наблюдать за процессом формирования новой галактики. На основе полученной информации о столкновении, можно будет приблизительно оценить и предположить, как выглядит процесс появления нового скопления небесных объектов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пилотируемые полеты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет.
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