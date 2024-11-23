До Земли дошел звуковой удар от столкновения галактик

До Земли дошла мощная звуковая ударная волна, вызванная столкновением галактики с ее соседями. Журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society опубликовал исследование по данному вопросу.

«Хотя NGC 7318b, новый участник событий, не был выявлен в собранных радиочастотных данных, нам удалось идентифицировать три другие относительно компактные структуры в его окружении», — отмечается в полученных выводах.

Это столкновение произошло в группе из пяти галактик, известной как Квинтет Стефана, находящейся в созвездии Пегаса на расстоянии 290 миллионов световых лет от нашей планеты. Благодаря продолжительному воздействию звуковой волны ученые смогли проанализировать состав и поведение частиц в этом районе.

«Эти данные убедительно демонстрируют, что галактическое столкновение запускает турбулентный каскад энергии, который воздействует на все газовые фазы как на больших, так и на малых масштабах», — уточняется в исследовании.

Для них это редкая возможность наблюдать за процессом формирования новой галактики. На основе полученной информации о столкновении, можно будет приблизительно оценить и предположить, как выглядит процесс появления нового скопления небесных объектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пилотируемые полеты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет.