В ФРГ 100-летний экс-охранник концлагеря может предстать перед судом з

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

По аналогичному делу четыре года назад уже был вынесен обвинительный приговор.

В ФРГ 100-летний экс-охранник концлагеря может предстать перед судом за убийства

Фото: www.globallookpress.com/Simon Belcher

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Германии 100-летний бывший охранник нацистского концентрационного лагеря Заксенхаузен Грегор Форманек может предстать перед судом по уголовному делу о пособничестве в массовых убийствах. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Говорят, что бывший эсэсовец Форманек поддерживал „жестокое и коварное убийство тысяч заключенных“ в концентрационном лагере Заксенхаузен недалеко от Ораниенбурга (Бранденбург) в период с июля 1943 года по февраль 1945 года», — уточняется в сообщении издания.

Отмечается, что ранее дело Форманека было закрыто из-за неспособности подсудимого посещать заседания по состоянию здоровья, однако 22 октября суд Франкфурта удовлетворил апелляции о повторном рассмотрении дела.

В 2020 году суд в ФРГ уже вынес приговор по аналогичному делу в экс-отношении охранника, которому на тот момент было 93 года. Ему вынесли обвинительный приговор с наказанием в два года лишения свободы условно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал преступления нацистов в Адыгее в годы ВОВ геноцидом советского народа.

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
106.19
-0.99 112.02
-0.78
Время исполнять мечты: гороскоп на зиму 2024 — 2025 для всех знаков

Последние новости

0:33
«Один в истории Земли»: в чем уникальность рухнувшего в Якутии астероида
0:14
Фонд «Защитники Отечества» вручил премии семьям ветеранов СВО
23:54
В ФРГ 100-летний экс-охранник концлагеря может предстать перед судом з
23:34
«Без трупа люди не придут»: радикалы готовят кровавые провокации в Грузии
23:14
Тимоти Шаламе встретился со своим «русским двойником» Марком Эйдельштейном
22:54
Боевику «Азова»* в Донецке вынесли приговор за убийство мирного жителя

Сейчас читают

Цены на селедку в магазинах неприлично взлетели перед новым годом - народная рыба стала дороже свинины
Путин призвал обеспечить российскую науку отечественным оборудованием
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год