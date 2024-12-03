В ФРГ 100-летний экс-охранник концлагеря может предстать перед судом з

В Германии 100-летний бывший охранник нацистского концентрационного лагеря Заксенхаузен Грегор Форманек может предстать перед судом по уголовному делу о пособничестве в массовых убийствах. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Говорят, что бывший эсэсовец Форманек поддерживал „жестокое и коварное убийство тысяч заключенных“ в концентрационном лагере Заксенхаузен недалеко от Ораниенбурга (Бранденбург) в период с июля 1943 года по февраль 1945 года», — уточняется в сообщении издания.

Отмечается, что ранее дело Форманека было закрыто из-за неспособности подсудимого посещать заседания по состоянию здоровья, однако 22 октября суд Франкфурта удовлетворил апелляции о повторном рассмотрении дела.

В 2020 году суд в ФРГ уже вынес приговор по аналогичному делу в экс-отношении охранника, которому на тот момент было 93 года. Ему вынесли обвинительный приговор с наказанием в два года лишения свободы условно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал преступления нацистов в Адыгее в годы ВОВ геноцидом советского народа.