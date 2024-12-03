Обязательная маркировка рыбных консервов никак не отразится на цене

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 28 0

Теперь любой покупатель сможет узнать о содержимом банки просто отсканировав код через приложение «Честный знак».

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Красноухов; 5-tv.ru

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Производство рыбных консервов удалось внедрить в систему маркировки «Честный знак» без повышения цены продукта. Об этом сообщил Реваз Юсупов, замгендиректора ЦРПТ, оператора системы маркировки.

Представитель учреждения объяснил, что перед запуском длительное время шло тестирование пилотного проекта. У компаний было достаточное количество времени на подготовку. На данный момент, уже более пяти тысяч маркированных единиц товара находятся на полках магазинов.

«Мы, как оператор системы, разработали программу поддержки», — рассказал Юсупов.

Замгендиректора ЦРПТ объяснил в чем заключается их помощь. Во-первых, всем компаниям компенсируют половину стоимости на любое выбранное оборудование. Во-вторых, для тех, кто самостоятельно добывает рыбу, было дополнительно разработан вариант маркировки прямо на судне. 

Реваз Юсупов отдельно подчеркнул, что на покупателях никах не скажется появление маркировки на консервах. Вся новая логистика рассчитана таким образом, чтобы цена ни в коем случае не возросла. А вот плюсы для потребителя есть: безопасность перешла на новый уровень. Теперь любой сможет проверить срок годности и происхождение консервов, просто отсканировав код с банки через приложение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России расширили список товаров, которые нельзя продавать просроченными.

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