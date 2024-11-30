В России расширили список товаров, которые нельзя продавать просроченными

Эфирная новость 26 0

В перечень продуктов вошел и популярный деликатес.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В правительстве России решили всерьез бороться с «икорными аферистами». Кабмин внес популярный деликатес в перечень системы «Честный знак». Это значит, что по истечении срока годности икру будет невозможно приобрести — касса автоматически просто заблокирует покупку.

Нововведение также распространяется на безалкогольное пиво и ветеринарные препараты. Блокировать просрочку начнут уже осенью 2025-го. А еще через год список дополнят корма для животных, растительное масло и консервы.

Ранее рассказывал о том, что в России производители договорились снизить цены на молоко и масло.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
Внешнее питает внутреннее: китайский гороскоп на декабрь 2024 года

Последние новости

0:31
«Это я точно знаю»: Валерия раскрыла секрет счастливого брака
0:16
В России расширили список товаров, которые нельзя продавать просроченными
0:12
«Дело по душе»: какая часть работы вдохновляет россиян
23:55
Водометы и слезоточивый газ: в Тбилиси силовики начали разгонять протестующих
23:50
Глава MI6 признал участие спецслужб Британии в скрытых операциях на Украине
23:50
Дорогой дневник: как похудеть к новогодним праздникам

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Уходите красиво: прогноз Таро на неделю с 2 по 8 декабря
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год