В России расширили список товаров, которые нельзя продавать просроченными

В правительстве России решили всерьез бороться с «икорными аферистами». Кабмин внес популярный деликатес в перечень системы «Честный знак». Это значит, что по истечении срока годности икру будет невозможно приобрести — касса автоматически просто заблокирует покупку.

Нововведение также распространяется на безалкогольное пиво и ветеринарные препараты. Блокировать просрочку начнут уже осенью 2025-го. А еще через год список дополнят корма для животных, растительное масло и консервы.

Ранее рассказывал о том, что в России производители договорились снизить цены на молоко и масло.