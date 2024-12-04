Фонд «Защитники Отечества» вручил премии семьям ветеранов СВО

В Москве вручили премию «Семья защитников Отечества». Торжественная церемония прошла в Детском музыкальном театре юного актера. Об этом сообщили в фонде «Защитники Отечества», который и вручал почетную награду.

«В год семьи, объявленный президентом России, фонд „Защитники Отечества“ реализует проект „Наша семья — наша победа“. Проект стартовал в годовщину фонда — 1 июня 2024 года. В течение шести месяцев филиалы фонда в своих аккаунтах, на ТВ и в региональных СМИ рассказывали о семьях героев СВО, которые из поколения в поколение являются примером силы духа, любви к Родине и отличаются активной жизненной позицией. Сегодняшняя церемония подводит итоги проекта», — заявила в обращении к участникам церемонии замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

По ее словам, в рамках премии отмечались семьи, где отвагу и мужество считают образом жизни, где продолжают военную династию и с гордостью хранят память о подвигах предков, занимаются спортом и творчеством, ведут общественную работу и поддерживают военнослужащих в зоне спецоперации.

Премию вручили в десяти номинациях, в конкурсе на ее соискание участвовали семьи ветеранов СВО из 80 регионов страны.

Накануне в фонде «Защитники Отечества» сообщили, что передадут ветеранам спецоперации автомобили с ручным управлением, которые позволят им жить полноценной активной жизнью, учиться, работать, помогать близким. Эту инициативу фонда ранее поддержал президент России Владимир Путин.

По словам Цивилевой, на сегодня участникам СВО со всей страны передано 82 таких автомобиля, к концу 2025 года планируется обеспечить ими 500 ветеранов.

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