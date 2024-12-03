«Могут рассчитывать»: Матвиенко назвала российскую систему поддержки военных лучшей в мире
Матвиенко: Россия выстроила лучшую в мире систему поддержки военнослужащих
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Она создана благодаря решениям президента РФ, действиям Минобороны и принятым законам.
Участники спецоперации должны оперативно получать любую помощь даже в нестандартных случаях, заявила Валентино Матвиенко, выступая сегодня на ежегодном совещании со статс-секретарями.
При этом председатель Совета Федерации подчеркнула, что России уже удалось создать лучшую в мире систему поддержки военнослужащих. Это все благодаря объединенным усилиям: решениям президента, действиям Минобороны, фонда «Защитники Отечества» и принятым Федеральным собранием законам.
Но несмотря на достигнутый результат, есть над чем поработать.
«Мы продолжим ее усовершенствование, ее доработку, чтобы даже в нестандартных случаях наши герои могли рассчитывать на помощь с жильем, работой, образованием. Ни один участник СВО не должен выпасть из этой системы, для этого требуется большая межведомственная работа», — сказала Матвиенко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фермеры московских ярмарок отправляют новогодние посылки в зону СВО.
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