«Могут рассчитывать»: Матвиенко назвала российскую систему поддержки военных лучшей в мире

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Матвиенко: Россия выстроила лучшую в мире систему поддержки военнослужащих

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Она создана благодаря решениям президента РФ, действиям Минобороны и принятым законам.

Участники спецоперации должны оперативно получать любую помощь даже в нестандартных случаях, заявила Валентино Матвиенко, выступая сегодня на ежегодном совещании со статс-секретарями.

При этом председатель Совета Федерации подчеркнула, что России уже удалось создать лучшую в мире систему поддержки военнослужащих. Это все благодаря объединенным усилиям: решениям президента, действиям Минобороны, фонда «Защитники Отечества» и принятым Федеральным собранием законам.

Но несмотря на достигнутый результат, есть над чем поработать.

«Мы продолжим ее усовершенствование, ее доработку, чтобы даже в нестандартных случаях наши герои могли рассчитывать на помощь с жильем, работой, образованием. Ни один участник СВО не должен выпасть из этой системы, для этого требуется большая межведомственная работа», — сказала Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фермеры московских ярмарок отправляют новогодние посылки в зону СВО.

Тема:
Спецоперация
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