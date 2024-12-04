Рекордный минимум: уровень рождаемости в Евросоюзе приводит в ужас

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 34 0

Уровень рождаемости в Евросоюзе упал до рекордной отметки за 60 лет

Рекордный минимум: уровень рождаемости в Евросоюзе приводит в ужас

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Цифра не опускалась до такой отметки около 60 лет.

Уровень рождаемости в Евросоюзе упал до рекордного минимума. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Евростата.

Статистическая служба ожидала, что в прошлом году в стране родится около четырех миллионов человек, однако фактическое число новорожденных составило всего 3,665 миллиона. Этот показатель стал самым низким с момента начала сбора данных, который ведется с 1961 года. Они также отметили, что на фоне позапрошлого года отметка опустилась на 5,5%.

Данный спад в рождаемости вызывает серьезные опасения как у специалистов, так и у властей, так эта проблема может иметь долгосрочные последствия для демографической ситуации в стране. Уменьшение рождаемости может привести к старению населения, уменьшению рабочей силы и, как следствие, к снижению экономического роста.

Факторы, способствующие такому падению рождаемости, могут быть разнообразными. Это и устремление молодого поколения к карьерному росту, и финансовая нестабильность, а также изменение общественных ценностей. Многие молодые люди откладывают создание семьи и рождение детей, предпочитая сосредоточиться на учебе или карьере.

В условиях таких изменений требуется разработка новых мер государственной политики, направленных на поддержку семей и создание более благоприятных условий для рождения и воспитания детей. В противном случае, если тенденция продолжит сохраняться, последствия для общества могут стать достаточно серьезными, требующими комплексного подхода к решению существующих проблем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Собянин заявил о рекордном росте потока туристов в Москве.

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