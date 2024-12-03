Собянин заявил о рекордном росте потока туристов в Москве

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 19 0

Наибольшее количество людей прибыло из Китая, Индии и Турции.

Собянин: в Москве рекордный рост потока туристов

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Туристический поток в Москву достиг рекордного роста с января по сентябрь текущего года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

В российскую столицу в этом году приехали почти два миллиона туристов из разных стран, как близлежащих, так и дальних. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что количество иностранцев возросло на 19%. Туристы прибывают из Индии, Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Вьетнама и Саудовской Аравии.

«Москва приняла 19,7 миллионов гостей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1% больше, чем в 2019 году», — отметил мэр.

Больше всего «внутренних туристов», то есть граждан РФ, прибыло из Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края, а также Ростовской, Владимирской, Нижегородской, Тульской, Калужской, Тверской и Саратовской областей.

Увеличение числа туристов способствует развитию сферы услуг, отелей, ресторанов и магазинов. Это создает новые рабочие места и повышает доходы местного бюджета, что позволяет инвестировать в инфраструктуру и благоустройство города.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин посетил Центр реабилитации инвалидов имени Швецовой.

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