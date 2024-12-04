Сирийская армия и ВКС РФ за сутки уничтожили до 100 террористов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Обстановка в арабской республике остается напряженной.

Сирийская армия и ВКС РФ за сутки уничтожили до 100 террористов

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Сирийская армия и ВКС России за сутки уничтожили до 100 террористов, 12 танков, две РСЗО и 27 автомобилей. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирии Олег Игнасюк.

Обстановка в арабской республике остается напряженной. Правительственные войска продолжают отражать атаки экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»*. Наиболее активные боевые действия идут на северо-западе Алеппо в провинциях Идлиб и Хама.

Накануне террористы пытались захватить часть города Алеппо, а также вошли в населенный пункт Тель-Рифат.

Тем временем сирийская армия при поддержке Вооруженных сил России взяла под контроль сразу несколько населенных пунктов на севере провинции Хама.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сирии после четырехлетнего затишья исламские радикалы внезапно атаковали позиции правительственных войск.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации.

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