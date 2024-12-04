«Где-то над облаками»: Самойлова исполнила заветную мечту мамы в день ее рождения

Блогер и сама была счастлива отправиться туда, где давно хотела побывать ее родительница.

Блогер Оксана Самойлова исполнила заветную мечту любимой мамы в день ее рождения — отвезла родительницу на Алтай кататься на горных лыжах. В социальной сети знаменитость показала трогательные кадры с поздравлениями именинницы.

Самойлова не один сюрприз для матери. Сначала она привезла ее и остальных родных на Алтай, после в фойе гостиницы они вручили имениннице роскошные букеты красных роз, а дальше стали качать женщину на руках.

«Хочу, чтобы ты своим безумным смехом радовала нас и дальше. Очень тебя любим и спасибо, что научила нас всех, своих детей, быть настоящей семьей, где все поддерживают и любят друг друга, где все всегда вместе и мчатся на помощь в любой ситуации. Мы обязательно передадим это все своим детям», — подписала совместный снимок Самойлова.

После этого вся семья отправилась завтракать в ресторан с панорамным видом. Там именинница заявила, что это ее лучший день рождения, ведь она давно мечтала оказаться в горах. Самойлова тоже оказалась под приятным впечатлением, увидев невероятной красоты природу.

«Что за красота! И почему мы раньше тут не были. Мечта случилась у мамы — справлять день рождения на каталке. Где-то над облаками!» — восхищалась блогер во время прогулки.

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