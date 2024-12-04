«Где-то над облаками»: Самойлова исполнила заветную мечту мамы в день ее рождения

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Блогер Самойлова исполнила мечту мамы в день ее рождения

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер и сама была счастлива отправиться туда, где давно хотела побывать ее родительница.

Блогер Оксана Самойлова исполнила заветную мечту любимой мамы в день ее рождения — отвезла родительницу на Алтай кататься на горных лыжах. В социальной сети знаменитость показала трогательные кадры с поздравлениями именинницы.

Самойлова не один сюрприз для матери. Сначала она привезла ее и остальных родных на Алтай, после в фойе гостиницы они вручили имениннице роскошные букеты красных роз, а дальше стали качать женщину на руках.

«Хочу, чтобы ты своим безумным смехом радовала нас и дальше. Очень тебя любим и спасибо, что научила нас всех, своих детей, быть настоящей семьей, где все поддерживают и любят друг друга, где все всегда вместе и мчатся на помощь в любой ситуации. Мы обязательно передадим это все своим детям», — подписала совместный снимок Самойлова.

После этого вся семья отправилась завтракать в ресторан с панорамным видом. Там именинница заявила, что это ее лучший день рождения, ведь она давно мечтала оказаться в горах. Самойлова тоже оказалась под приятным впечатлением, увидев невероятной красоты природу.

«Что за красота! И почему мы раньше тут не были. Мечта случилась у мамы — справлять день рождения на каталке. Где-то над облаками!» — восхищалась блогер во время прогулки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему рэпера Джигана и блогера Оксану Самойлову выгнали из дома.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
106.19
-0.99 112.02
-0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:20
«Прослеживаемый след»: Небензя уличил США и Украину в поддержке террористов в Сирии
7:55
У отца денег нет: Волочкова рассказала об отношениях с дочерью
7:46
«Где-то над облаками»: Самойлова исполнила заветную мечту мамы в день ее рождения
7:43
Рекордный минимум: уровень рождаемости в Евросоюзе приводит в ужас
7:40
Сносил все на своем пути: в Новосибирске произошло массовое ДТП с трамваем
7:37
Всем угодил, а коллег обидел: как прошла свадьба Кирилла Туриченко из «Иванушек

Сейчас читают

Цены на селедку в магазинах неприлично взлетели перед новым годом - народная рыба стала дороже свинины
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год