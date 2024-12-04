Стукнуло пять лет и собралась в детский сад: Бритни Спирс снова ведет себя странно

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Певица Бритни Спирс заявила, что ей пять лет и она пойдет в детский сад

Бритни Спирс заявила, что завтра пойдет в детский сад

Фото: www.globallookpress.com/ImagePressAgency/face to face

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Певица удивила публику в день 43-летия.

Певица Бритни Спирс вновь шокировала публику. На этот раз не голыми снимками, а странным заявлением. В день своего рождения эпатажная знаменитость сообщила, что ей исполнилось не 43 года, а всего пять лет, и она в ближайшие дни намерена отправиться в детский сад.

Об этом знаменитость сказала в социальной сети, находясь в Мексике. Там она и планировала встретить очередной день рождения. Желание осуществила, а вместе с тем сообщила, что намерена остаться в стране, так как уж очень устала от назойливых и надоедливых папарацци.

Стоит отметить, что публику уже давно пугает ее неадекватное поведение. Его связывают с 13-летней опекой отца после того, как звезда пристрастилась к алкоголю и наркотикам. Она продолжала давать концерты, но уже в 2010-е ее популярность стремительно шла на спад. О знаменитости заново заговорили в 2019 году после серии постов и видео в личном профиле. В социальной сети она часто публикует себя в голом видео и танцует странные танцы.

Три года назад Спирс избавилась от опекунства, но продолжила странно себя вести. То и дело появляются сообщения, что звезда что-то натворила. К примеру, чуть больше полугода назад она ударом каблука разбила лобовое стекло Mercedes, а потом дралась с возлюбленным.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как певица Бритни Спирс приспустила трусы на камеру.

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