«Америка станет банкротом»: Илон Маск предрек США печальное будущее

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 19 0

Маск: США приближаются к фактическому банкротству

«США практически банкрот»: Маск сделал не воодушевляющее заявление

Фото: www.globallookpress.com/Allison Robbert - Pool via CNP

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Основатель компании Tesla сделал шокирующее заявление о финансовой ситуации в Штатах.

США приближаются к фактическому банкротству. С таким заявлением выступил американский миллиардер Илон Маск в своей социальной сети Х.

Основатель компании Tesla указал на растущий госдолг Соединенных Штатов. По его мнению, чтобы избежать кризиса, необходимо сократить расходы, причем радикально. Ведь проценты по госдолгу просто поглощают налоговую выручку, в то время как критические нужды США остаются без должного финансирования.

«Если не будет радикального сокращения государственных расходов, то, как человек с чрезмерными долгами, Америка станет фактически банкротом», — заявил Маск.

По состоянию на ноябрь 2024 года госдолг США составил порядка 36 триллионов долларов. Об этом свидетельствует отчет министерства финансов страны. Это — крупнейший госдолг в мире в номинальном выражении, а также исторический максимум для Штатов. Только с января этого года сумма долга выросла на два триллиона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп зажег с Маском на вечеринке в честь Дня Благодарения.

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