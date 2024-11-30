«Этот парень мне нравится!» — Трамп зажег с Маском на вечеринке в честь Дня Благодарения

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 32 0

Трамп с Маском пустились в пляс на вечеринке в честь Дня Благодарения

Трамп танцует с Маском на вечеринке в честь Дне Благодарения

Фото: Reuters/Brandon Bell

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Предпринимателя уже окрестили «приемным сыном» политика.

Набравший большинство голосов на выборах президента США Дональд Трамп отметил День Благодарения в компании своей семьи и верного соратника, а ныне своего «приемного сына» Илона Маска. Видео с вечеринки в Мар-а-Лаго опубликовал MailOnline.

Счастливый Трамп танцует свой фирменный танец локтями и болтает с Маском, пока его родной сын Бэррон с искренним интересом наблюдает за отцом. На вечере также присутствовали жена Трампа Мелания, дочь Тиффани, сын Эрик, его жена и сопредседатель RNC Лара.

Один из пользователей социальных сетей отметил, что отношения между предпринимателем и политиком настолько теплые, что Маска вполне можно назвать «приемным сыном» Трампа.

Трамп несколько раз шутил после выборов о том, как он не может избавиться от Маска, который стал главным союзником, сборщиком средств и организатором успешной победы президента в кампании против Камалы Харрис.

«Я не могу избавиться от него. До тех пор, пока он мне не перестанет нравиться», — шутит политик.

Внучка Трампа Кай даже окрестила Маска «дядей Илоном». Да и мать предпринимателя Мэй Маск присоединилась к вечеринке и всячески пританцовывала, сидя на стуле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что CNN раскрыл план Трампа по Украине, который «понравится Путину».

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