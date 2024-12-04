Вертолет Robinson с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Приморье

Вертолет Robinson с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку в Приморском крае. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Все случилось в воскресенье, 1 декабря, примерно в 19:40 (в 12:40 по московскому времени).

«Robinson <…> с тремя пассажирами на борту совершил жесткую посадку вблизи посадочной площадки в городе Артеме Приморского края», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Как уточнила пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета РФ в Telegram-канале, воздушное судно получило повреждение рулевого и несущего винтов, а также хвостовой балки и шасси.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет компании Azur Air вынужденно сел в Новосибирске. Воздушное судно направлялось в столицу Таиланда. Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельства инцидента.