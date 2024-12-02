Пассажирский самолет компании Azur Air вынужденно сел в Новосибирске

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Прокуратура: летевший из Томска борт Azur Air вынужденно сел в Новосибирске

Пассажирский самолет компании Azur Air вынужденно сел в Новосибирске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Воздушное судно направлялось в столицу Таиланда. Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельства инцидента.

Пассажирский самолет авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку в запасном международном аэропорту Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Уточняется, что воздушное судно направлялось в Пхукет. На борту находилось более 300 пассажиров. Около 09:00 (05:00 по московскому времени) было принято решение о посадке. Причиной стала техническая неисправность.

«Посадка произведена благополучно. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события», — сообщили в прокуратуре.

Пассажиров направят в пункт назначения на резервном самолете. Ведомство проверяет обстоятельства инцидента, в том числе выполняются надзорные ведомства в части исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиауслуг.

В воскресенье, 1 декабря, самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Воздушное судно направлялось из города в Сочи. Как сообщил источник 5-tv.ru, самолет вернулся в аэропорт по техническим причинам. По предварительным данным, на борту находилось 105 человек, включая девять детей. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал, что режим полетов между РФ и Кубой вернулся к обычному. Прежде авиасообщению грозили корректировки в связи с нехваткой керосина в кубинских аэропортах.

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