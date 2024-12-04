В МИД Германии заговорили о размещении немецких войск на Украине

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Bild: глава МИД Германии предложила ввести немецкие войска на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Немецкие солдаты могут быть введены на территорию Незалежной в качестве миротворцев.

В Германии заговорили о размещении немецких войск на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел страны.

Анналена Бербок уточнила, что речь идет о ситуации, связанной с возможным прекращением огня. И немецкие солдаты, по ее словам, якобы станут обеспечивать соблюдение мирных договоренностей.

О военной поддержке Украины в последнее время высказывался и канцлер ФРГ Олаф Шольф. Он несколько дней назад был в Киеве и уже пообещал новые поставки оружия.

Россия неоднократно заявляла, что введение миротворческих миссий на Украину возможно лишь при согласии обеих сторон. А использование Западом мирных переговоров в качестве повода ввести войска — неприемлемо.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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