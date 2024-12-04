Элиты стран Запада проявили себя как ненадежные партнеры, когда Россия начала спецоперацию на Украине по защите Донбасса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет!»

«В 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых... стран или точнее их руководящих элит. Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры», — сказал он.

В частности, подчеркнул глава государства, западные страны поставили под удар и даже разрушили многие производственные и логистические цепочки, кооперационные связи, которые нарабатывались на протяжении десятилетий.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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