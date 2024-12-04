Путин призвал обеспечить возможность расчетов с помощью цифрового рубля в РФ

Летом 2025 года по всей России должна заработать возможность расчетов с помощью цифрового рубля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

«Со следующего года, расчеты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета. А с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны», — сказал он.

Как подчеркнул президент, более 80% расчетов за товары и услуги в экономике России проводятся в безналичной форме. При этом Центробанк поэтапно внедряет цифровой рубль.

В рамках пилотного проекта уже отработано пополнение средств и перевода цифровых рублей между физическими и юридическими лицами. Участвуют в этом более девяти тысяч россиян и 1200 компаний. Причем их число продолжает расти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о росте ВВП с января по октябрь на 4,1%. Развивается технологический, производственный и логистический потенциал России, отметил глава государства.