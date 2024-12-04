Путин заявил о росте ВВП с января по октябрь на 4,1%

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 35 0

Развивается технологический, производственный и логистический потенциал страны.

Фото, видео: Сысоев Григорий/ТАСС; 5-tv.ru

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За период с января по октябрь 2024 года валовый внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 4,1%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что развивается технологический, производственный и логистический потенциал страны. Вместе с тем укрепляются связи с перспективными партнерами.

«В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%, это хорошо известно, а за январь — октябрь текущего года он увеличился на 4,1%. Причем главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства в секторах с высокой добавленной стоимостью», — сказал Путин.

Так, за десять месяцев обрабатывающая промышленность России прибавила 8,1%. В том числе, подчеркнул глава государства, опережающие темпы показывают автопром и машиностроение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад потерпел крах в намерении нанести России стратегическое поражение, заявил Путин. США, Великобритания и их союзники ставили такую задачу, в том числе чтобы снизить уровень россиян.

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