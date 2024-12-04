Мишустин предложил кабмину обсудить проблему навязывания россиянам страховки

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 42 0

Соответствующие поправки уже внесены в закон.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Предпринимателям будет запрещено навязывать покупателям автоматическое приобретение договора страхования или других дополнительных услуг. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Российское правительство уже подготовило соответствующие поправки в закон. Теперь для того, чтобы компании могли оформить страховку для покупателя, тот сначала должен будет заполнить согласие в письменной форме.

«На получение дополнительных товаров или услуг покупатель должен дать согласие в письменной форме. Автоматические отметки ими не являются», — заявил Мишустин.

При этом люди имеют право отказаться от их оплаты. Если же покупателя все же вынудили внести деньги, то граждане могут потребовать от продавца вернуть всю потраченную сумму.

Несмотря на то, что государство предприняло важнее меры по урегулированию этого вопроса, в Роспотребнадзор до сих пор продолжают приходить жалобы от россиян о слишком навязчивом сервисе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин высказался о качестве и доступности медицинской помощи в России.

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