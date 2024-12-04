Дочь Алсу поздравила отца с днем рождения, несмотря на развод родителей

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 20 0

Микелла также опубликовала ролик, на которым вместе с Яном Абрамовым исполняет трогательную песню.

Дочь Алсу поздравила отца с днем рождения, несмотря на развод родителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко;

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Младшая дочь певицы Алсу и ее экс-спруга Яна Абрамова трогательно поздравила отца с днем рождением, несмотря на текущие проблемы в семье. Об этом пишет 7Дней.ru.

«Сегодня день рождения у моего папы. Люблю тебя очень! Спасибо за все», — так 16-летняя Микелла подписала опубликованные в ее личном блоге кадры.

Instagram*/mikellaabramova

На видео девушка поет песню Мэрайи Кэри My all, а отец аккомпанирует ей на клавишных.

По словам Алсу, она очень старалась не втягивать детей в разборки с бывшим супругом. К примеру, совсем недавно их старшая дочь Сафина отдыхала с папой в Дубае.

Алсу подала на развод со своим супругом Яном Абрамовым 24 мая 2024 года. Пара прожила в браке 18 лет, у них трое детей.

По сети быстро поползли слухи о причинах разлада в отношениях звездной пары. Точных разъяснений никто из экс-супругов так и не дал, однако по косвенным признакам поклонники решили, что точкой невозврата для Алсу стала связь Абрамова с моделью Анастасией Решетовой.

Алсу также заявила, что не будет менять фамилию на девичью, потому что хочет иметь одинаковую фамилию со своими детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алсу назвала качества мужчины ее мечты.

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