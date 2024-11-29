«Не люблю игры»: Алсу описала своего мужчину мечты

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 24 0

Алсу заявила, что мужчина ее мечты должен обладать чувством юмора

«Была на свидании 20 лет назад»: Алсу описала мужчину мечты

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Артистка не так давно пережила непростой развод с Яном Абрамовым.

Мужчина мечты для певицы Алсу должен обладать чувством юмора и дарить ощущение безопасности. Об этом артистка заявила во время шоу на одном из федеральных каналов.

«Я была на свидании 20 лет назад. Звали недавно, но пока нет подходящего варианта. Обязательно должно быть чувство юмора, я должна себя чувствовать в безопасности. Я не люблю игры. Мне хочется, чтобы было все по-честному», — сказала певица.

Алсу подала на развод со своим супругом Яном Абрамовым 24 мая 2024 года. Пара прожила в браке 18 лет, у них трое детей.

По Сети быстро поползли слухи о причинах разлада в отношениях звездной пары. Точных разъяснений никто из экс-супругов так и не дал, однако по косвенным признакам поклонники решили, что точкой невозврата для Алсу стала измена Абрамова с моделью Анастасией Решетовой.

Алсу также заявила, что не будет менять фамилию на девичью, потому что хочет иметь одинаковую фамилию со своими детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алсу удивила подписчиков переменами во внешности.

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