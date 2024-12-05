«Издевается надо мной»: беременная жена Омарова пожаловалась на здоровье и поведение мужа

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Курбан Омаров посмеялся над плохим самочувствием беременной жены

Беременная жена Курбана Омарова пожаловалась на здоровье и издевательства мужа

Фото: Instagram*/zimamoscow

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В сезон ОРВИ и гриппа вирусы не обошли стороной и Валерию.

Беременная жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия пожаловалась на плохое самочувствие. В своих социальных сетях девушка хотела подробнее рассказать о своем недуге, однако ее перебил супруг с его едкими комментариями.

Омаров намекнул, что избранница очень преувеличивает степень своего недомогания.

«С утра уже завещание написала — все свои туфли мне позавещала. Да ты хуже мужика становишься… А еще над мужиками смеются», — с насмешкой сказал бизнесмен.

В ответ беременная супруга сказала, что ее «покидают жизненные силы».

«Я заболела, он издевается надо мной. А мне плохо. Меня всю ломает», — добавила Валерия.

К слову, отношения Омарова с его молодой супругой начались около четырех лет назад, когда он еще был женат на телеведущей Ксении Бородиной. Как рассказывала звезда «Дома-2», вывести неверного мужа на чистую воду она смогла только с помощью частного детектива.

В свою очередь Валерия утверждает, что Омаров скрывал от нее, что женат, а когда она узнала об этом, то немедленно с ним рассталась. И только когда Бородина, узнавшая об измене, выставила супруга за дверь, он бросился возвращать Валерию.

Их бракосочетание состоялось в середине мая этого года, после чего они сразу уехали в свадебное путешествие в ЮАР. А в августе стало известно, что пара ждет ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как беременная жена Омарова переосмыслила материнство.

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