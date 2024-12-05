США готовы вводить санкции против партии «Грузинская мечта»

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 16 0

По мнению Штатов, данная организация подрывает демократические устои Тбилиси.

США готовы вводить санкции против партии «Грузинская мечта»

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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США готовы ввести новые санкции против партии «Грузинская мечта», которая, по их мнению, нарушает демократические устои страны. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Штатов.

«В дополнение к продолжению ранее объявленного всеобъемлющего обзора двустороннего сотрудничества Соединенные Штаты сейчас готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции», - говорится в документе.

Америка вот уже 32 года настаивает на вступлении Грузии в «евроатлантическую семью». И у них это почти получилось, но, начиная с этого года, правящая партия страны «Грузинская мечта» отказалась от части поддержки США с формулировкой, что им надоело «испытывать постоянное давление и шантаж со стороны европейских структур».

В результате этого был приостановлен процесс переговоров о вступлении Грузии в ЕС, что и стало причиной массовых беспорядков по всей стране. Основным местом сбора протестующих против данного решения является здание парламента в Тбилиси.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появились новые кадры протестов в Грузии

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