США готовы вводить санкции против партии «Грузинская мечта»
По мнению Штатов, данная организация подрывает демократические устои Тбилиси.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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США готовы ввести новые санкции против партии «Грузинская мечта», которая, по их мнению, нарушает демократические устои страны. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Штатов.
«В дополнение к продолжению ранее объявленного всеобъемлющего обзора двустороннего сотрудничества Соединенные Штаты сейчас готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции», - говорится в документе.
Америка вот уже 32 года настаивает на вступлении Грузии в «евроатлантическую семью». И у них это почти получилось, но, начиная с этого года, правящая партия страны «Грузинская мечта» отказалась от части поддержки США с формулировкой, что им надоело «испытывать постоянное давление и шантаж со стороны европейских структур».
В результате этого был приостановлен процесс переговоров о вступлении Грузии в ЕС, что и стало причиной массовых беспорядков по всей стране. Основным местом сбора протестующих против данного решения является здание парламента в Тбилиси.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появились новые кадры протестов в Грузии.
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