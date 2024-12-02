Водометы, слезоточивый газ и дети против силовиков: новые кадры протестов в Грузии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 30 0

В Грузии протестующие продолжают атаки на парламент

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Митингующие требуют от властей возвращения к переговорам о евроинтеграции.

Протесты и массовые беспорядки в Тбилиси бурлят с 28 ноября. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места событий. По данным источников, правоохранители применяют против митингующих не только водометы, но и слезоточивый газ. Кроме того, МВД Грузии обращается к населению с просьбой уберечь детей от рисков — не появляться с ними близ проспекта Руставели, где агрессивные группы атакуют здание парламента.

Причиной такого обращения стали ролики с участием малолетних, появляющиеся в соцсетях и транслирующиеся в прессе. На одном из таких видео ребенок бросает бутылку в правоохранителей. Кто привел мальчика в эпицентр столкновений, неизвестно. О его дальнейшей судьбе тоже не сообщается.

«Продолжающиеся протесты неоднократно выходили за рамки мирных собраний и принимали насильственный характер, поэтому дети на демонстрации находятся в агрессивной обстановке и существует высокий риск получения ими травм. Мы призываем родителей и законных представителей несовершеннолетних действовать в соответствии с наилучшими интересами ребенка и оградить его от жестокой среды», — сказано в заявлении МВД.

В ведомстве отметили, что согласно грузинскому законодательству каждый ребенок имеет право на свободу мирных собраний. Однако его родители также обязаны защищать его и обеспечивать безопасную среду. Представители МВД предупредили, что каждое преступное действие, совершенное в ходе акции, будет тщательно расследоваться.

Сторонники оппозиции штурмуют парламент, к месту стянута полицейская техника, правоохранители наготове. Люди выступают против приостановки обсуждения евроинтеграции Грузии. Митинги также проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Поти и других городах. Все началось 28 ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о заморозке переговоров. Он указал на давление со стороны Евросоюза (ЕС), ненадежности его бюджетных грантов и отказе от санкций против России.

Причиной конфликта ЕС и Грузии стал закон «О прозрачности иностранного влияния», который оппозиция назвала «пророссийским» и сравнила с законом об иноагентах в РФ. Ранее 5-tv.ru сообщал, что США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

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