C космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2. 1А»

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Пуск прошел в штатном режиме.

Фото, видео: 5-tv.ru

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C космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2. 1А» с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ. Пуск прошел в штатном режиме.

Ракета доставила на орбиту космический аппарат. Он в расчетное время был выведен на целевую орбиту. С ним уже установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в конце ноября ракета «Союз 2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» стартовала с космодрома Восточный.

Спутник «Кондор-ФКА» разрабатывали с учетом самых передовых мировых технологий в космической сфере. Аппарат способен «видеть» сквозь облака. Его задачами являются картографирование поверхности планеты, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов.

Вне зависимости от погоды и времени суток аппарат сможет получать изображения разрешением до одного метра и обследовать земную поверхность в полосе до 120 километров в обзорном режиме.

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C космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2. 1А»

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