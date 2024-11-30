Ракета «Союз 2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» стартовала с космодрома Восточный

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Спутник «Кондор-ФКА» разрабатывали с учетом самых передовых мировых технологий в космической сфере.

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный

Фото: Бережная Наталья/ТАСС

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Ракета «Союз 2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе, отметив — все прошло штатно.

Позже стало известно, что разгонный блок «Фрегат» со спутником «Кондор-ФКА» отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Спутник вывели на орбиту в расчетное время.

К слову, спутник «Кондор-ФКА» разрабатывали с учетом самых передовых мировых технологий в космической сфере. Первый спутник серии был запущен с космодрома Восточный 27 мая 2023 года. Аппарат способен будто «видеть» сквозь облака. Его задачами являются картографирование поверхности планеты, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Вне зависимости от погоды и времени суток аппарат сможет получать изображения разрешением до одного метра и обследовать земную поверхность в полосе до 120 километров в обзорном режиме.

Кроме того, Спутник предназначен для решения сельскохозяйственных задач, а также может отслеживать обстановку в зоне стихийных бедствий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что расходы на развитие науки в РФ превысят 1,6 триллиона рублей.

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Ракета «Союз 2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» стартовала с космодрома Восточный

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