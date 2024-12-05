Это точно не парик? Певица Глюкоза решила кардинально сменить имидж
Певица Глюкоза вышла в свет с короткой стрижкой
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Знаменитость переживает трудный жизненный период, но не теряет оптимизма.
Певица Глюкоза кардинально изменила имидж. Артистка вышла в свет с короткой стрижкой почти «под мальчика», пишет 7Дней.ru.
В новом образе знаменитость предстала на вечеринке YAM Session 2024. Для вечера Глюкоза выбрала экстравагантный черно-белый наряд со светоотражающими вставками. Но больше всего публику удивила прическа звезды. Поклонники даже решили, что она просто надела парик, но так уверяет — это ее настоящие волосы.
Певица Глюкоза с новой стрижкой.
Исполнительница призналась, что сейчас у нее в жизни настоящая «черная полоса». Однако Глюкоза старается сохранять оптимизм, а также много работает: активно пишет музыку и готовит новый альбом. Композиции, по ее словам, будут сильно отличатся от того, что поклонники привыкли слышать.
«Это был очень тяжелый год для меня. Но я намерена закончить его позитивно! У меня для этого все есть: классная музыка, потрясающая семья, которая меня поддерживает, любимая команда рядом, друзья и поклонники, поэтому у меня нет причин грустить», — говорит артистка.
В 2024-м исполнительница потеряла бабушку, нарвалась на хейт за вызывающее поведение на концерте в Красноярске, получила штраф за употребление запрещенных веществ и начала борьбу за права на псевдоним и песни с продюсером Максимом Фадеевым.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Отар Кушанашвили прошелся по внешности Глюкозы.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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