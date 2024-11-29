«Выгляжу лучше с раковой опухолью»: Кушанашвили прошелся по внешности Глюкозы

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 61 0

Борющийся с раком Кушанашвили заявил, что выглядит лучше певицы Глюкозы

«Выгляжу лучше с раковой опухолью»: Кушанашвили прошелся по внешности Глюкозы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Шоумен перенес операцию и находится на реабилитации, в то время как певица добровольно высветлила брови.

Журналист Отар Кушанашвили выразил опасения в связи с внешним видом певицы Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза. По его мнению, подобные изменения могут быть связаны с недавними задержаниями артистки.

«Как получилось, что я, борясь с опухолью раковой, выгляжу лучше, чем все ваши кумиры? Как такое могло получиться? Зачем выжигать брови? Для красоты? Ну какая тут красота», — возмутился шоумен в своем личном блоге.

В июне текущего года Кушанашвили экстренно госпитализировали в больницу с подозрением на цирроз печени. В ходе обследований у него обнаружили опухоль. Телеведущий начал курс химиотерапии, а также перенес операцию по удалению злокачественного образования. Сейчас Кушанашвили находится на реабилитации.

При этом Глюкоза столкнулась с волной хейта после своего летнего выступления на концерте в Красноярске. Артистка вышла на сцену в состоянии измененного сознания, не попадала под фонограмму, материлась и трогала себя за интимные места. Несколько месяцев спустя она была задержана в столичном аэропорту в наркотическом опьянении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артемий Лебедев назвал Глюкозу самой сексуальной российской знаменитостью.

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