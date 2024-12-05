Мои рога — мое богатство: самые опасные модные пластические операции у молодежи

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

Врач Карапетян: операции по раздвоению языка и вживлению имплантов крайне опасны

Мои рога — мое богатство: самые опасные модные пластические операции у молодежи

Фото: www.globallookpress.com/Giorgos Georgiou

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Чем рискуют поплатиться неформалы?

Многие недобросовестные пластические хирурги проводят операции, которые опасны для здоровья и даже жизни. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал специалист из этой сферы Георгий Карапетян.

Одной из самых популярных косметических операций среди молодежи является так называемый «язык рептилии» — с помощью рассеченного на две части языка юноши и девушки пытаются придать своей внешности необычный хищный вид.

Однако стоит помнить, что после операции не только придется целый месяц ходить с ватным тампоном во рту, но и навсегда отказаться от нормального пережевывания пищи, а то и вовсе лишиться любимых вкусов и чувствительности.

Более того, никто не застрахован от осложнений в виде сильных кровотечений и отеков, которые могут привести к ампутации или удушью.

Более экзотической считается операция по вживлению под кожу лба имплантов в виде рогов или даже креплений для съемных «украшений». Подобное вмешательство крайне непростое, а сама операция является необратимой, так что избавиться от «рогов», скорее всего, уже не получится.

К тому же, осложнения в виде кровотечений и асимметрии лица сильно усложнят жизнь решившему «осатанеть» моднику. В худшем случае ему и вовсе могут повредить важные анатомические образования.

Некоторые экстремалы ради достижения понятных только им самим идеалов красоты идут на совсем уж крайние меры, такие как ампутация фаланг пальцев кистей.

Мало того, что для проведения такой операции врач должен быть крайне опытным хирургом и иметь высококлассное современное оборудование, так и практической пользы от подобных вмешательств в организм нет никакой.

Пациент гарантированно потеряет былую двигательную активность и непременно столкнется с трудностями в быту и на работе, так что смысл этой операции абсолютно неясен.

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