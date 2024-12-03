«Бьют» по лицу: какие новогодние традиции сильнее всего портят внешность

После такого отдыха, нужен еще отдых — обычно шутят россияне, встречая Новый год. Почти две недели выходных принято проводить максимально активно. Вот только праздничные традиции идут вразрез с привычным режимом дня и питанием, давая большую нагрузку на организм.

Какие излишества в новогодние праздники сильнее всего бьют по внешнему виду и коже лица, эксклюзивно Пятому каналу рассказала косметолог, клинический фармаколог Юлия Филатова.

Какие факторы вредят красоте на Новый год

Нельзя назвать один продукт, который единолично наносит удар по внешнему виду. Все зависит от новогоднего меню и списка активностей на праздники. Однако врач назвала наиболее распространенных «вредителей»:

Мороз. Это самый пагубный фактор воздействия на кожу. Длительные прогулки по лесу, катание на санках или коньках, запуск фейерверков и игра в снежки при минусовой температуре приводят к обезвоживанию.

«Мы получаем нарушение гидролипидной мантии — так называемой пленки, которая защищает нас от микроорганизмов, холода и солнца. Если она нарушена, происходит сбой в синтезе коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Результат — морщины и высыпания на лице», — прокомментировала эксперт.

Алкоголь. Проблематичен не столько в плане крепкости, а в количестве сахара в составе напитка и дозировке. Например, белое вино полезнее, чем красное. А выпить немного крепкого спиртного лучше, чем много слабого.

Поздний прием пищи. Череда вечерних корпоративов, семейное застолье, поход в гости или в ресторан — на Новый год так много поводов выпить и закусить поздно вечером и ближе к ночи. Подобное нарушение распорядка приводит к задержке жидкости в организме и отечности. Поэтому многие после гулянки просыпаются весьма «помятыми». А все потому, что в России распространен отечно-деформационный тип старения лица.

Праздник испорчен: ТОП-5 неожиданно опасных продуктов на новогоднем столе

Как проверить, отекло ли лицо? Нужно подойти к зеркалу и надавить двумя пальцами в область глазничной дуги. Если кожа в этом месте набухает, значит, произошел застой жидкости.

Сладости и выпечка. Каждый Новый год — это изобилие конфет, пряников, печенья, шоколада, пирожных и тортов. Кулинары соревнуются в разнообразии вкуса и красоте упаковки. Устоять перед ними практически нереально. Однако злоупотребление этими продуктами негативно сказывается на лице в виде высыпаний, тусклого цвета кожи и сети мелких морщин.

«Сахар вызывает гликацию коллагена — волокна деформируются и слипаются. Проверить это можно так: попробовать сделать на верхней части щеки складку. Если кожа легко поддается и остается в руках, а вокруг сетка морщин — да, это последствия переедания. Кожа потеряла тонус», — объяснила косметолог.

Поздний отход ко сну. Для кожи очень важны циркадные ритмы, поскольку ряд гормонов синтезируется именно в ночное время. Если лечь спать в два часа ночи и проспать 10-12 часов, это скажется хуже на коже, чем если лечь в 10-11 вечера и проспать всего пять часов.

Как избавиться от отеков после праздников

Чтобы быстро устранить последствия застолий и вернуться на работу после новогодних праздников бодрым и свежим, Юлия Филатова рекомендует пересмотреть домашний уход за кожей.

Читайте также Тяжелые последствия застолья: названа главная ошибка празднования Нового года

В первую очередь необходимо подобрать правильный крем для лица. Зимой он должен быть не увлажняющим, а питательным. Это крайне важно, поскольку первый спровоцирует на морозе еще большее обезвоживание. Разобраться в уходовой косметике просто: нужно обратить внимание на состав крема на упаковке — на втором или третьем месте должны быть указаны каприлик триглицерин и масла. А вот вода в составе на первом месте для холодной погоды не годится.

Уделить 3-5 минут утром для массажа лица. Можно нанести на кожу одно из следующих средств — пенку для умывания с жировыми компонентами (в составе продукта указаны различные масла), масляные сыворотки, специальные крема для массажа лица. Также подойдет обычный питательный крем толстым слоем.

Техника массажа осуществляется по линиям Лангера снизу вверх. Также можно протягивать жидкость по щекам сверху вниз и чуть вбок. Для этого большие пальцы кладутся под челюсть, а указательные скользят к ним параллельно щеке.

Избавиться от отечности также помогут лимфодренажные прыжки, холодные гидрогелевые маски и патчи. Врач советует выбрать те, в составе которых меньше спирта (гликоли) и больше растительных экстрактов и гиалуроновой кислоты. При этом важно учесть, что такие маски и патчи нельзя наносить каждый день во избежание истончения кожи век.

Новый год закончится в больнице: чем нельзя закусывать шампанское

В особо сложных случаях стоит обратиться к косметологу за инъекционным лимфодренажем или приобрести в аптеке препарат для вывода застоявшейся лимфы.

Не лишним будет после праздников запустить клеточный детокс. Умеренные физические нагрузки и интервальное голодание станут отличной стимуляцией для организма и запустят процесс ускоренной регенерации. Главное, проконсультироваться с врачом и выработать подходящую программу.