Умерла сестра короля Швеции — принцесса Биргитта

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Флаги приспустят в королевской резиденции 5 декабря.

Умерла сестра короля Швеции принцесса Биргитта в 87 лет

Фото: www.globallookpress.com/Sven Lindwall/Expressen

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Скончалась сестра короля Швеции Карла XVI Густава, принцесса Биргитта. Ей было 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора.

«С большой печалью я 4 декабря получил известие о смерти принцессы Биргитты. Мне и моей семье будет очень не хватать моей сестры, которая была яркой личностью и откровенным человеком», — говорится в сообщении.

Карл XVI Густав вместе со своей семьей выразил соболезнования детям и внукам принцессы Биргитты. Ее похоронят в парке Хага. Церемония пройдет в кругу семьи.

Флаги приспустят в течение 5 декабря. Они появятся в королевской резиденции Дроттнингхольм и дворце Хага, где живет наследная принцесса Виктория.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла мама звезды рэп-музыки Эминема — Дебби Нельсон. Он часто уличал родительницу в плохом воспитании, но в последние годы они возобновили общение.

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