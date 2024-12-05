Руководитель проекта «Белый мыс» рассказал, каким будет винный город

Большая винотека откроется в винном городе «Белый мыс» в Геленджике Краснодарского края в первой половине марта 2025 года. Сейчас этот комплекс создается группой Акционерного Банка «РОССИЯ», он раскинется на площади 40 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал руководитель проекта Дмитрий Левицкий.

В винотеке будут представлены более тысячи наименований напитка от 150 производителей. До конца года «Белый мыс» последовательно начнет открывать другие точки.

«Это будет невероятный туристический центр (винный город. — Прим. ред.), который станет точкой притяжения для всех любителей вина и тех, кто только желает к нему приобщиться. Это новая точка на карте с хорошей атмосферой, где можно легко и приятно знакомиться с нашим вином», — рассказал Левицкий.

Партнер проекта, ресторатор Георгий Карпенко отметил, что в винном городе появятся заведения с разной концепцией, которые будут учитывать особенности напитков. Организаторы хотели, чтобы люди пробовали вино не с полок магазинов, а полноценно получили впечатления от него, сидя в ресторане.

Также в винном городе откроют флагманский «Белый мыс» и кафе «Чайка кричала». Их разработал Левицкий совместно с ресторатором Аркадием Новиковым. Изюминкой проекта станут несколько заведений. Их запустят российские бренды вина «Новый свет», «Массандра», «Инкерман», «Дивноморское» и «Криница».

Гендиректор компании «Мое вино», управляющей указанными выше брендами, Арсен Карапетян выразил надежду, что город будут посещать не только туристы, но и профессионалы рынка. Он также уверен в следующем: проект должен быть всесезонным, а также стать в некотором роде центром притяжения.

В винный город «Белый мыс» также войдет уникальный музей, посвященный 150-летию традиции русского виноделия, винная лаборатория, школа сомелье, кинотеатр и самая большая в России винотека.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Краснодарском крае запущен проект по исследованию климата питомников виноделия.