«Главное — системность»: Ковальчук рассказал, что нужно для возрождения виноделия в России

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 38 0

В Краснодарском крае запущен проект по исследованию климата питомников виноделия

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он указал, что сегодня дрожжи в РФ поставляются из других стран, хотя раньше они всегда были собственного производства.

По решению президента России Владимира Путина и губернатора Краснодарского края Виньямина Кондратьева в регионе запущен пилотный проект, позволяющий исследовать климат и почву питомников виноделия. Об этом рассказал глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на полях Российского винодельческого форума.

Он отметил, что за несколько десятилетий собираются карты климата и почвенных исследований. Также строится 3D терруар, который указывает, где и какой виноград находится.

Вместе с тем Ковальчук подчеркнул, что раньше в России всегда были свои дрожжи. Теперь же этот продукт поставляется в страну из-за рубежа.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

Кроме того, в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком Ковальчук заявил, что для возрождения виноделия в России, прежде всего, нужно изучить советские разработки. Также следует проработать общий подход к производству.

«Это же все в Советском Союзе было, надо поднять все эти базы данных. <…> Главное — должна быть системность в действиях», — подчеркнул он.

Еще в августе Ковальчук рассказал о методике определения виноградопригодности земель в Краснодарском крае. По его словам, в течение минувших десяти лет площадь виноградников увеличилась, в регионе открываются новые винодельни и рестораны, а качество вина постоянно растет.

Тогда же Ковальчук анонсировал запуски пилотного проекта по оценке терруаров. Для его реализации будут изучены участки в Анапе, Новороссийске, Крымском, Темрюкском и других районах. Ученые исследуют состав почвы, влияние на него климатических и погодных условий за последние 50 лет. В 2026 году создадут почвенно-климатические карты терруаров Кубани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Геленджике в 2025 году откроется первый в мире «Винный город». Уникальная площадка поразит не только необыкновенной конструкцией, но и объединит на своей территории все, что нужно знать о вине.

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.10
0.03 105.49
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:45
Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%
17:40
Ровно 65 лет назад в Мюнхене был ликвидирован Степан Бандера
17:31
Российские военные уничтожили американский БТР Stryker в Курской области
17:25
Опубликовано первое фото Михаила Пичугина после спасения в Охотском море
17:16
«В попе 8 ампул зашито»: как Шура боролся с зависимостями
17:08
Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Сейчас читают

Времена, когда считалось, что заставить медведя танцевать в цирке можно только на листе горячего железа давно прошли
«Триумфально закончил борьбу»: Кушанашвили заявил о победе над раком
«Опозорил на всю страну»: жена Natan приходит в себя после его интима с Лерчек
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака