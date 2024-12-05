Имел особый статус: чье тело было сожжено у стен некрополя Херсонеса

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 45 0

Археологи ИИМК РАН выяснили, чье тело было сожжено у стен некрополя Херсонеса

Имел особый статус: чье тело было сожжено у стен некрополя Херсонеса

Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС

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Идентичные золотые украшения обнаружили на месте кремации и в склепе.

Археологи из Института истории материальной культуры Российской академии наук и Севастопольского государственного университета изучили материалы римского периода, обнаруженные в некрополе Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя и выяснили, кому принадлежало сожженное у стен римского погребального комплекса тело. Об этом старший научный сотрудник Института Виктор Вахонеев сообщил в беседе с агентством ТАСС.

У стен Херсонеса в 2020 году ученые обнаружили останки тела человека, который был кремирован. При нем также нашли остатки золотых украшений. Выяснилось, что после сожжения этот человек был похоронен в склепе с внешней стороны городской стены.

По словам Вахонеева, рядом с местом кремации обнаружили искусно сделанные фибулу, нашивки и подвески. Такие же украшения обнаружили и в склепе, что позволило доказать — остатки праха и место погребения принадлежат одному и тому же человеку.

Это стало прорывным случаем для российской науки, а также открыло большой простор для дальнейших исследований римской культуры. Очевидно, что похороненный с почестями и золотыми украшениями человек имел особый статус, однако почему его сперва сожгли у городских стен — пока остается загадкой.

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