Будьте осторожны: почему гипертоникам лучше не есть соленые орехи

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 13 0

Нутрициолог Манохина: соленые орехи могут ухудшить здоровье гипертоников

Будьте осторожны: почему гипертоникам не рекомендуется употреблять соленые орехи

Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

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Употребление этого продукта может плохо сказаться на состоянии человека с таким заболеваем. Но почему?

Орехи, особенно соленые, лучше исключить из рациона гипертоникам. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-нутрициолог Елена Манохина.

Специалист отметила, что для здорового человека объем орехов в день составляет 20-30 граммов. Но если съесть их выше нормы, то это может привести к обострению различных заболеваний. Манохина не рекомендует употреблять особенно соленые орехи людям с гипертоническими болезнями, так как после этого им может стать еще хуже.

«Избыток многих орехов, особенно соленых, может привести к обострению заболеваний сердца, почек, суставов, отекам, а также проблемам с пищеварением. Поэтому людям с болезнями желудочно-кишечного тракта стоит употреблять не больше суточной нормы», — рассказала Манохина.

Орехи могут содержать ядовитые вещества, которые могут вызвать отрицательное действие на организм. По мнению Манохиной, ситуация поддается контролю, если после покупки промывать орехи.

«Мытье орехов и последующая термическая обработка уменьшает риск пищевой интоксикации (при неправильном хранении в орехах может расти патологическая флора)», — отметила нутрициолог.

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