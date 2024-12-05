Чудо-овощ? Действительно ли морковь может улучшить зрение

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 30 0

Офтальмолог Борзых: морковь никак не влияет на зрение

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ricardo Demurez; 5-tv.ru

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Офтальмолог рассказал, правда это или миф.

Морковь не помогает при проблемах со зрением. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал врач-офтальмолог Виктор Борзых.

Распространенный миф о пользе моркови для поддержания и улучшения зрения на самом деле абсолютно неактуален для нашей страны. Дело в том, что изначально он пошел от заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что у живущих в странах третьего мира детях часто ухудшается зрение из-за недостатка витамина А.

Вследствие скудного рациона, у них развивается так называемая куриная слепота — то есть снижение остроты зрения при плохом освещении. В дальнейшем это даже может приводить к полной потере зрения. Однако важно учесть, что куриная слепота никак не связана с близорукостью и не имеет с ней ничего общего.

«Видеть в темноте нашему глазу помогает родопсин, который содержится на сетчатке глаза. На свету родопсин распадается, а в ночное время восстанавливается с помощью витамина А. Если последнего не хватает, то в сумерках человек видит, как через мелкое сито. При этом в дневное время зрение остается четким. Однако в наших широтах нет проблем с дефицитом витамина А. Поэтому морковь чудес никаких абсолютно не сотворит и не исправит ни близорукость, ни дальнозоркость, ни астигматизм», — пояснил врач.

Однако некоторые продукты питания все же могут укрепить здоровье глаз. Каждому человеку необходимо пить достаточное количество воды, так как это улучшает обмен веществ. Также для профилактики глазных заболеваний в ваш ежедневный рацион стоит включить морскую рыбу: лосось, тунец, сардины. Она богата Омега-3 жирными кислотами, которые способствуют развитию и функционированию сетчатки глаза, а также обладают противовоспалительными свойствами.

Кроме того, свой рацион стоит пополнить зелеными овощами, такими как брокколи, шпинат, капуста и салат. В них содержатся полезные антиоксиданты, такие как лютеин и зеакстантин, которые поглощают вредные радикалы и помогают защитить ткани глаза от повреждения. Также они являются фильтрами синего цвета, которые защищают сетчатку глаза при работе за мониторами.

Однако стоит помнить, что никакие продукты не избавят вас ни от близорукости, ни от астигматизма, ни от дальнозоркости. Но чем более богатым будет ваш рацион, тем здоровее будет ваш организм в целом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие четыре мифа о простуде на самом деле правда.

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