+Как в «бездетном режиме»: кем могут работать женщины в декретном отпуске

Некоторые мамочки предпочитают выходить на работу сразу после рождения ребенка.

Некоторые российские работодатели готовы брать женщин, находящихся в декрете. Какие специальности им предлагают, пишет агентство URA.RU.

По статистике, осенью 2024 года мамочкам чаще всего предлагались ставки операторов колл-центров, менеджеров маркетплейсов, менеджеров по продажам и рекрутеров.

Также женщины в отпуске по уходу за ребенком часто могут рассчитывать на удаленною работу, в том числе при сохранении своей должности.

Как заверила руководитель Союза профессиональной поддержки материнства Любовь Осиленкер, есть много специальностей, где мама в декрете может работать.

«Даже когда ребенку три года, выход на работу в стандартном, грубо говоря, бездетном режиме, для многих остается неудачным выбором. Мы все знаем, дети болеют, дети вообще нуждаются в маме, даже когда им больше трех лет», — пояснила она.

При этом, судя по данным сервиса по подбору персонала, каждая девятая вообще отказывается от декрета и выходит на работу сразу после рождения ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько мужчин согласны уйти в декрет вместо жены.