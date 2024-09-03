Сложный вопрос: сколько мужчин согласны уйти в декрет вместо жены

Обычно в отпуск по уходу за ребенком отправляется мама малыша. Но по закону на это имеет право и отец.

Каждый пятый мужчина в России готов уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком вместо своей жены, но только в том случае, если ее зарплаты хватит на содержание семьи. Об этом сообщает издание Газета.ру со ссылкой на результаты соцопроса.

А вот женщинам такая идея скорее не понравилась. Только 5% из них согласились выйти на работу сразу после рождения ребенка. А 70% оказались резко против. Главный аргумент — это мужчина должен стремиться к большему и иметь здоровые амбиции.

На вопрос о заработке 43% мужчин и 19% женщин ответили, что в паре у каждого должен быть свой доход, чтобы не зависеть от другого. При этом 40% опрошенных считают, что доход мужчины, независимо от заработка его второй половинки, должен покрывать все нужды семьи для хорошего уровня жизни.

Еще 20% мужчин и 16% женщин заявили, что оптимальный размер зарплаты составляет от 100 до 150 тысяч рублей. А 72% женщин и четверть мужчин считают, что приемлемая разница в доходе между партнерами не должна превышать несколько тысяч рублей.

В исследовании приняли участие пять с половиной тысяч респондентов.

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