Сложный вопрос: сколько мужчин согласны уйти в декрет вместо жены

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Каждый пятый мужчина заявил, что готов уйти в декрет вместо жены

Сложный вопрос: сколько мужчин согласны уйти в декрет вместо жены

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обычно в отпуск по уходу за ребенком отправляется мама малыша. Но по закону на это имеет право и отец.

Каждый пятый мужчина в России готов уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком вместо своей жены, но только в том случае, если ее зарплаты хватит на содержание семьи. Об этом сообщает издание Газета.ру со ссылкой на результаты соцопроса.

А вот женщинам такая идея скорее не понравилась. Только 5% из них согласились выйти на работу сразу после рождения ребенка. А 70% оказались резко против. Главный аргумент — это мужчина должен стремиться к большему и иметь здоровые амбиции.

На вопрос о заработке 43% мужчин и 19% женщин ответили, что в паре у каждого должен быть свой доход, чтобы не зависеть от другого. При этом 40% опрошенных считают, что доход мужчины, независимо от заработка его второй половинки, должен покрывать все нужды семьи для хорошего уровня жизни.

Еще 20% мужчин и 16% женщин заявили, что оптимальный размер зарплаты составляет от 100 до 150 тысяч рублей. А 72% женщин и четверть мужчин считают, что приемлемая разница в доходе между партнерами не должна превышать несколько тысяч рублей.

В исследовании приняли участие пять с половиной тысяч респондентов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, в каком возрасте лучше всего вступать в брак.

+19° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
88.61
-1.39 97.81
-1.45
Уран придаст ускорения: гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2024

Последние новости

20:19
Суд на два месяца арестовал генерал-майора Муминджанова по делу о взятке
20:03
Начальник не откажет: как правильно просить повышения зарплаты
19:47
Сложный вопрос: сколько мужчин согласны уйти в декрет вместо жены
19:32
Без лишних глаз: раскрыто тайное убежище принца Гарри в Великобритании
19:18
Хищные растения: какие домашние цветы провоцируют проблемы со здоровьем
19:00
Сбежала из дома? В Ленобласти нашли пропавшую 12-летнюю школьницу с собакой

Сейчас читают

Отпуск будет испорчен: кого из россиян не выпустят на отдых в Турцию и Египет осенью 2024 года
«Я их вот так!» — Бьянка рассказала, как не попасться в руки мошенников
«Чем больше, тем лучше»: почему мужчинам противопоказаны тесные трусы
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака