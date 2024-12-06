«США стремятся создать проблемы»: Лавров о беспорядках в мире

Сергей Лавров рассказал, что во всех конфликтах Запад ищет выгоду
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Алаеддин; 5-tv.ru
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МИД РФ считает, что это историческая особенность аппарата управления Штатов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал, что конфликт в Сирии — очередная попытка США извлечь выгоду из беспорядка в чужой сторане.
«Честно говоря, в этом нет ничего нового. Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они „поймать рыбу в мутной воде“: иракская агрессия, ливийская авантюра или, по сути, разрушение государства, бегство из Афганистана», — объяснил Лавров.
Министр привел несколько примеров, когда Штаты пытались получить выгоду из наведенного ими же хаоса. Он также подчеркнул, что беспорядки в Грузии наглядно показывают, как они действуют. В данной ситуации их не устроил выбор правящей партии, значит, они будут его игнорировать, прикрываясь идеалами демократии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США готовы вводить санкции против партии «Грузинская мечта». По мнению Штатов, данная фракция подрывает демократические устои Грузии.
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