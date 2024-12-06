На форуме ВТБ «Россия зовет!» определили инвестиционные тренды

Эфирная новость 27 0

Эксперты призвали вкладываться в акции российских компаний.

Фото, видео: Yury Kochetkov/ТАСС; 5-tv.ru

Участники форума ВТБ «Россия зовет!» пришли к выводу, что российский финансовый рынок будет наиболее благоприятен для инвестиций, сделать которые помогут новые технологии и искусственный интеллект.

«Мы планируем развивать как один из продуктов новостной анализ при помощи искусственного интеллекта, который может анализировать новостной поток и давать рекомендации», — заявил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент ВТБ.

«Если смотреть на рынок акций, здесь мы выделяем технологический сектор и нефтегаз. Технологический сам по себе растет очень быстро, он еще выигрывает от того, что многие иностранные компании ушли. Нефтегазовый сектор является стабильным с точки зрения выручки, доходов, традиционно платит стабильно дивиденды», — указал Алексей Корнилов инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции».

Также многие инвесторы на форуме отметили, что будущее за цифровыми финансовыми активами.

-5° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.38
-0.86 109.78
-0.42
Головоломка в любви и карьере: прогноз Таро для Льва на 2025 год

Последние новости

10:35
Сразу через два океана: Федор Конюхов планирует побить новый мировой рекорд
10:22
Новые имена и смелые идеи: в Москве открылась ярмарка искусства |catalog|
10:11
Легендарные московские плюшки появились на площадках проекта «Зима в Москве»
9:57
Заветное слово — ремиссия: в Петербурге стартовал Всероссийский форум по ядерной медицине
9:44
На форуме ВТБ «Россия зовет!» определили инвестиционные тренды
9:35
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетней Дарины

Сейчас читают

Проснулись: доктор Мясников объяснил, как мясной клей в сосисках на самом деле влияет на людей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год