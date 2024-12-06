Смоет огромной волной? Часть США может исчезнуть из-за природной катастрофы

Ученые бьют тревогу — несколько штатов страны могут уйти под воду.

На севере американского штата Калифорния 5 декабря произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. Власти объявили угрозу цунами и призвали жителей находящихся в зоне риска районов экстренно эвакуироваться в безопасные места.

На этот раз стихийное бедствие миновало США, угроза цунами была отменена. Стоит ли американцам держать руку на пульсе в ближайшее время и когда в последний раз крупные волны смывали Штаты?

Угроза цунами на севере Калифорнии

В четверг, 5 декабря, на севере американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,0. Толчки были зафиксированы в районе залива Сан-Франциско. Эпицентр толчков располагался в 15 километрах юго-западнее округа Гумбольдт.

Из-за подземных толчков в прибрежных районах была объявлена угроза цунами, а местные власти призвали жителей срочно эвакуироваться из предполагаемой зоны затопления.

В районе, который оказался под угрозой удара цунами, эвакуировали учебные заведения и приостановили работу метрополитена. Ожидалось, что волны могли накрыть Калифорнию примерно в 23:00 по московскому времени.

Вскоре предупреждение о цунами было отменено. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в округах Гумбольдт, Дель-Норт и Мендосино чрезвычайное положение после землетрясения. Он объяснил, что это позволит направить больше ресурсов в те районы, которые оказались под угрозой после мощных толчков.

США не готовы к катастрофе такого масштаба

Еще в ноябре британские сейсмологи предупредили, что мощное землетрясение, за которым последует цунами с 30-метровыми волнами, может произойти в США в ближайшее время. Такой вывод они сделали на основе исследований Каскадной зоны субдукции.

Высокоточная подводная съемка выявила четыре сегмента вдоль разлома протяженностью 970 километров, охватывающего территорию от границы США и Канады до северной части штата Калифорния.

По словам экспертов, возможное в ближайшие годы в этом районе землетрясение может оказаться более мощным, чем прогнозировали прежде. Как пишет Daily Mail, такое стихийное бедствие приведет к многотысячным человеческим жертвам и полному затоплению нескольких штатов.

Как отмечала морской геофизик Сюзанна Карботт, существующие в США планы реагирования на чрезвычайные ситуации основаны на устаревшей информации, из-за чего страна может оказаться неготовой к катастрофе такого масштаба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья японской префектуры Исикава.