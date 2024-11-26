Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья японской префектуры Исикава

У побережья Японии в префектуры Исикава произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщили в пресс-службе метеорологического агентства страны.

Иных подробностей произошедшего, как и информации о возможных жертвах и разрушениях, пока не сообщалось.

Последнее землетрясение, которое произошло в Исикаве, оказалось крайне разрушительным. Толки магнитудой 7,6 охватили побережье 1 января 2024 года. Тогда по всему северно-западному побережью Японии объявили угрозу цунами. Прогнозировалось, что высота волн может достичь пяти метров.

Землетрясение унесло жизни 426, еще трое числятся пропавшими без вести по сей день. Помимо этого, было повреждено 168 822 строения в девяти префектурах. Больше всего толчки затронули города Судзу, Ваджима, Ното и Анамидзу. В соседних префектурах Тояма и Ниигата также зафиксирован значительный ущерб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница города Быхта на сочинском побережье сообщила о подземных толчках. Позже появились данные о возможном землетрясении в других районах.