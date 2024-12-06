Где ты, солнце ясное? Как избежать зимней депрессии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Психолог Мансурова: малое количество солнечных дней может привести к депрессии

Где ты, солнце ясное? Как избежать зимней депрессии

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox

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Моральное состояние женщин больше подвержено негативному воздействию в холодное время года.

Прогулки и спорт помогут избежать зимней депрессии. Об этом Life.ru рассказала психолог Ирина Мансурова.

По словам специалиста, физические нагрузки, особенно на свежем воздухе, повышают уровень серотонина — так называемого гормона радости. А простые прогулки даже в холодную погоду способны поднять настроение. Зимой это особенно актуально из-за недостатка ясных дней.

«Меньше солнечного света попадает на сетчатку глаза, что активизирует шишковидную железу в мозге, которая вырабатывает мелатонин», — пояснила эксперт.

Это может стать одной из причин депрессии, особенно у женщин, которые подобным расстройством страдают чаще мужчин. Поэтому важно следить за рационом и пропивать витамин D. Его недостаток напрямую связан с моральным состоянием человека, уверяет психолог.

Также Мансурова советует спать не меньше семи часов, а вставать и ложиться нужно в одно и то же время. Для поддержания хорошего настроения важную роль играет уют в доме и общение с другими людьми. Кроме того, специалист рекомендует СПА-процедуры и медитацию.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, как противостоять стрессу и выгоранию перед Новым годом.

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