«Такого не было!» — президент Грузии попалась на вранье

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Президент Грузии попалась на вранье о призывах школьникам выходить на протесты

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Саломе Зурабишвили отрицает свои прошлые заявления, но факты — вещь упрямая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили попалась на обмане. В интервью грузинскому телеканалу она стала отрицать, что призывала несовершеннолетних к участию в протестах.

Однако ее публикация в соцсетях от 2 декабря говорит об обратном. Там Зурабишвили пишет, что школьникам нужно школам нужно присоединяться к участию в митингах вместе со студентами. Теперь же президент пытается найти оправдания.

«Никакого призыва не было. Если кто-то сейчас думает, что я — мать детей, бабушка — могу призывать школьников выйти и протестовать, то это неправда», — утверждает президент Грузии.

Зурабишвили также заявила, что протесты в Грузии были «мирными и приятными демонстрациями». При этом, по данным грузинского МВД, в ходе беспорядков пострадали более 150 полицейских. Протестующие закидывали силовиков коктейлями Молотова, пиротехникой и камнями. Возводили баррикады и жгли костры на улицах, устраивали масштабные погромы в центре Тбилиси и чуть не подожгли здание парламента.

Беспорядки утихли только после того, как полиция арестовала зачинщиков акций. Им вменяется организация группового насилия и создание вооруженных банд.

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