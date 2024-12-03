«Без трупа люди не придут»: радикалы готовят кровавые провокации в Грузии

Эфирная новость 40 0

Протестующие в Тбилиси готовят кровавые провокации как на Майдане в Киеве

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

А пока на акции протеста выходят разве что школьники и студенты.

В Грузии участники протестов начали терять интерес к уличным акциям, немногочисленные шествия сегодня днем устроили группы школьников и студентов.

На этом фоне местные СМИ опубликовали фотографию, где человек в капюшоне во время протестов держит в руках пистолет. А вот кадры, которые демонстрирует телекомпания «Имеди». Несколько мужчин, которые старательно скрывают лица, обсуждают сценарий «сакральной жертвы» — как повод вызвать возмущение толпы.

На прямые параллели с событиями десятилетней давности в Киеве указывает и Правительство Грузии. Там заявили, что нацмайдан в республике провалился.

И сегодня же Конституционный суд не принял к рассмотрению иски президента Зурабишвили и оппозиционных депутатов — об отмене результатов выборов в парламент.

Всего в ночь на вторник во время беспорядков на проспекте Руставели в Тбилиси были задержаны 34 погромщика, всем выписаны административные штрафы за хулиганство, — это информация МВД республики. Также в ходе протестов пострадали 12 сотрудников полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Грузии Кобахидзе назначил обновленный состав правительства.

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
106.19
-0.99 112.02
-0.78
Время исполнять мечты: гороскоп на зиму 2024 — 2025 для всех знаков

Последние новости

0:33
«Один в истории Земли»: в чем уникальность рухнувшего в Якутии астероида
0:14
Фонд «Защитники Отечества» вручил премии семьям ветеранов СВО
23:54
В ФРГ 100-летний экс-охранник концлагеря может предстать перед судом з
23:34
«Без трупа люди не придут»: радикалы готовят кровавые провокации в Грузии
23:14
Тимоти Шаламе встретился со своим «русским двойником» Марком Эйдельштейном
22:54
Боевику «Азова»* в Донецке вынесли приговор за убийство мирного жителя

Сейчас читают

Цены на селедку в магазинах неприлично взлетели перед новым годом - народная рыба стала дороже свинины
Путин призвал обеспечить российскую науку отечественным оборудованием
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год