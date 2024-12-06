Собянин объявил о запуске сети фирменных магазинов «Сделано в Москве»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

В пяти открывшихся точках представлены товары от свыше 400 локальных брендов.

Собянин объявил о запуске сети фирменных магазинов «Сделано в Москве»

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Четыре новых фирменных магазина «Сделано в Москве» открылись в столичных районных центрах «Бирюсинка», «Байконур», «Ангара» и «Марс». Перед праздниками в них можно выбрать подарки и посетить мастер-классы от стилистов и визажистов. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Первый магазин заработал в феврале в кластере «Ломоносов». В целом в пяти точках представлено более 400 локальных брендов.

Ассортимент будет обновляться каждый сезон. Это одежда, аксессуары, косметика, декор для дома, детские книги и игрушки, спортивные товары и другое.

Кроме того, в конце декабря в рамках проекта «Зима в Москве» откроется «Маркет волшебства», на котором москвичи и гости столицы тоже смогут приобрести товары бренда «Сделано в Москве». Одна из флагманских точек появится в Репинском сквере на Болотной площади.

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