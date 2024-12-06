«Это делаю я или наша помощница»: дочь Аланы Мамаевой раскрыла ее секрет

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 21 0

Модель Алану Мамаеву учит готовить ее дочь Алиса

Дочь Аланы Мамаевой раскрыла ее секрет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Модель учит детей следить за своей фигурой и питанием.

Модель Алана Мамаева не умеет готовить. Об этом ее дочь Алиса рассказала в беседе с порталом Starhit.ru.

Девочка отметила, что мама много времени дома проводит с ней и братом. Мамаева учит детей следить за своей фигурой и питанием, но у нее есть маленькая тайна.

«Она не разрешает есть слишком много сладкого, а сама занимается спортом и ест немного. Готовить мама не умеет — это делаю я или наша помощница по дому. Любимая фраза моей мамы: «Не разводи бардак!“» — разоткровенничалась девочка.

Скоро 37-летняя Мамаева появится в эфире кулинарного шоу и приготовит блюдо под руководством дочери. Как у нее получится — подписчики узнают позднее.

Алана Мамаева растит двоих детей. Сын Алекс родился в браке с первым мужем Александром Липовым, а дочь Алиса — от второго брака модели с футболистом Павлом Мамаевым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алана Мамаева поделилась опытом борьбы с РПП. Она решила обратиться за помощью к специалистам, чтобы нормализовать питание.

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