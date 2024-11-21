Блогеры тоже голодают: Алана Мамаева поделилась опытом борьбы с РПП

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 43 0

Блогеру Алане Мамаевой пришлось бороться с РПП после участия в шоу на выживание

Алана Мамаева справилась с РПП

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Она решила обратиться за помощью к врачам, чтобы нормализовать питание.

Блогеру Алане Мамаевой пришлось бороться с расстройством пищевого поведения (РПП) после участия в шоу на выживание. Подробностями знаменитость поделилась в интервью «Вокруг ТВ».

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева отметила, что во время съемок шоу столкнулась с голодом. Это стало для нее большим испытанием, хотя до этого главным своим страхом она считала пауков. Вернувшись к обычному образу жизни, она столкнулась с перееданием. Чтобы нормализовать питание, блогер обратилась к специалистам.

«И через два-три месяца с помощью врачей мне удалось прийти в себя. Сейчас с пищевым поведением, слава Богу, все в порядке. Я нормально питаюсь, не переедаю, нет страха, что еды не будет», — призналась Мамаева.

Также Мамаева рассказала про небольшой казус во время съемок, который касался еды. Они вместе с блогером Лерчек (Валерия Чекалина) решили не терпеть голод и своровали продукты.

Ранее 5-tv.ru писал, что между Natan и Аланой Мамаевой разгорелся скандал.

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